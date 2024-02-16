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Полиция обвинила сына экс-президента Бразилии в отмывании денег

Полиция обвинила сына экс-президента Бразилии Болсонару в отмывании денег
Ренан Болсонару
Ренан Болсонару (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Гражданская полиция федерального округа Бразилиа обвинила младшего сына бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов. Об этом сообщает UOL.

Обвинения предъявили 25-летнему Болносару и его инструктору по стрельбе, 41-летнему Масиелю Алвесу де Карвальо. По данным полиции, они сфальсифицировали платежные данные компании RB Eventos e Midia, чтобы получить три банковских кредита на общую сумму в 699 тыс. реалов ($140,5 тыс.), и открыли счета через подставное лицо. Банк обратился в суд с требованием о взыскании невыплаченных 360 тыс. реалов ($72,3 тыс.).

Основной деятельностью RB Eventos e Midia было предоставление «услуг по организации ярмарок, собраний, выставок и вечеринок», сообщает O Globo. В реестре Федеральной налоговой службы сказано, что компания уже не работает.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

Полиция начала расследование в отношении Болсонару-младшего и Алвеса де Карвальо летом 2023 года. У них дома прошли обыски, последнего арестовали. В отношении Алвеса де Карвальо также вели отдельное расследование: полиция подозревала, что он использовал поддельные документы для покупки оружия.

В 2022 году Болсонару-младшего заподозрили в участии в коррупционной схеме, пишет Folha de S.Paulo. Он и его партнер получили электромобиль от бизнес-группы, которая месяц спустя добилась слушания в бразильском министерстве, связанного с коммерческими интересами одного из ее спонсоров. В итоге федеральная полиция пришла к выводу, что Болсонару не совершал никакого преступления, и закрыла расследование без обвинений.

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Теги
Бразилия Жаир Болсонару отмывание денег подделка документов
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