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Технологии и медиа ,  
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Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд за «голую вечеринку»

Таганский суд рассмотрит иск на $1 млрд к МТС за «голую вечеринку» Ивлеевой

Таганский суд Москвы рассмотрит иск к компании МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили «РИА Новости» в суде. О том, что суд принял иск, стало известно в конце января.

Заседание запланировано на 11:30 мск 16 февраля, уточняет агентство. Истец Трещев просит компанию компенсировать моральный вред и перечислить деньги в фонд поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества».

Иск Трещева на 1 млрд руб. к Ивлеевой инстанция отклонила и вернула. В суде отметили, что «из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков».

В конце января суд принял еще один иск к МТС — на 10 млн. руб.

Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд за «голую вечеринку»
Технологии и медиа

Вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

На мероприятии был и вице-президент МТС Игорь Мишин. В компании подчеркнули, что не имеют отношения к мероприятию, «не являются его спонсором или организатором». После скандала из-за вечеринки компания исключила Ивлееву из амбассадоров, а рекламу оператора с участием блогера сняли с эфира.

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Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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