«Яндекс Такси» предложил клиентам воспользоваться метро из-за снега
Сервис «Яндекс Такси» предложил московским пользователям пересесть на метро из-за снега, такое уведомление получили клиенты при попытке заказать машину, убедился корреспондент РБК.
«Снегопад затянулся и дороги загружены. Оставайтесь дома или воспользуйтесь метро, МЦК или МЦД. Сегодня так быстрее, честно», — говорится в уведомлении.
Высота снежного покрова в Москве превысила полметра и достигла 54 см, что в полтора раза больше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в течение ближайших суток сугробы подрастут до 60 см при норме 36 см.
Телеграм-канал Baza сообщил, что электричка в подмосковном городе Кусково остановилась из-за большого количества снега на путях и не может ехать дальше.
Из-за снегопада городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме до конца дня, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Особое внимание уделено, в частности, очистке пешеходных зон, тротуаров, станций метро и МЦК от снега. Пресс-служба комплекса попросила автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте.
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