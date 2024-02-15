Путин назначил нового замглавы ФССП

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Алексея Рагозина. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также глава государства присвоил Рагозину специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Какую должность занимал Рагозин до этого назначения, неизвестно. Его полный тезка — заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению (находится на этом посту с февраля 2021 года) генерал-майор Алексей Николаевич Рагозин.