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Собянин поручил открыть доступ врачам из регионов к московским нейросетям

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Новости Москвы
Фото: Валерий Матыцин / ТАСC
Фото: Валерий Матыцин / ТАСC

Столичные власти безвозмездно открыли для рентгенологов из других регионов России инструменты и ноу-хау на основе искусственного интеллекта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас столичные медики обладают рядом уникальных инструментов на основе нейросетей, которые разработаны городскими специалистами для более быстрого и точного анализа лучевых снимков. Эксперимент проводится с 2019 года на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, по состоянию на конец 2023 года за четыре года работы проанализировано уже 11 млн снимков.

Пилотное внедрение московских ИИ-инструментов в работу врачей уже проводится в нескольких субъектах федерации (например, в ЯНАО). Но теперь на основе созданной тем же Центром диагностики и телемедицины платформе масштабирование эксперимента на всю Россию будет проходить более динамично, уверены столичные власти.

«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием применяемых в Москве ИИ-алгоритмов, — рассказал Собянин. — Это позволит более быстро и точно находить признаки заболеваний на медицинских изображениях, что станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике».

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Теги
инновации в медицине Сергей Собянин рентгенолог
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