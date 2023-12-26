Ракова рассказала о работе московских нейросетей в медучреждениях Ямала

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В 2023 году количество медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, использующих разработанные столичными специалистами нейросети, выросло почти в три раза, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент врачи 14 поликлиник и стационаров региона пользуются «умными» алгоритмами при описании медицинских изображений. Таким образом, разработки столичного Центра диагностики и телемедицины используют все учреждения ЯНАО, в которых проводятся лучевые исследования.

«За это время было обработано уже более 60 тыс. — то есть 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки», — уточнила вице-мэр.

Анастасия Ракова добавила, что столичные власти планируют продолжить сотрудничество и в 2024 году, в рамках которого Москва будет обрабатывать исследования из поликлиник и стационаров ЯНАО по актуальным направлениям.

«Столица предлагает для этого наиболее качественные комплексные решения — это сервисы, которые настроены на поиск сразу нескольких патологий в одной анатомической зоне, — отметила заммэра. — Это сотрудничество расширяет возможности лучевой диагностики ЯНАО».

По словам заведующей рентгенологическим отделением Новоуренгойской ЦГБ Янины Ковалевой, искусственный интеллект активно и достаточно профессионально описывает маммографические, флюорографические и рентген-исследования.

«Работа с ИИ — это своеобразный обмен профессиональным опытом: врачи делятся с электронным ассистентом знаниями, он в свою очередь исключает человеческий фактор: усталость, невнимательность или ошибку, — сообщила Ковалева. — В сутки рентгенологи описывают до 100 маммографических исследований, порядка 130 рентген-снимков и до 400 флюорографий. Возможность разделить объем работы с помощником, который может трудиться без перерыва на сон, — безусловная удача».

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Напомним, возможность использовать московские нейросети врачи Ямала получили в конце 2022 года благодаря платформе HUB Telemed, разработанной столичным Центром диагностики и телемедицины. Исследования из региональных клиник в обезличенном виде передаются через платформу нейросетям и после обработки искусственным интеллектом возвращаются врачу в качестве дополнительной информации для итогового описания. Искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные процессы и сэкономить время, при этом московские специалисты сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей.

По словам директора центра Юрия Васильева, сервисы ИИ позволяют выявлять не только отклонения, которые являются целью обследования, но и ряд других. «Например, пациента направили на исследование для исключения пневмонии, а сервис, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки аневризмы аорты, — уточнил эксперт. — Сегодня один такой сервис способен выявить на компьютерной томограмме органов грудной клетки признаки десяти патологий».

Центр диагностики и телемедицины депздрава Москвы является флагманом по внедрению искусственного интеллекта в лучевую диагностику, за четыре года эксперимента года нейросети обработали более 11 млн исследований.