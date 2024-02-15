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Новые законы в России ,  
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Госдума одобрила отмену идентификации при оплате ЖКУ на сумму до ₽60 тыс.

Госдума одобрила в первом чтении отмену идентификации при оплате ЖКУ до ₽60 тыс.
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), при котором не требуется идентификация, до 60 тыс. руб. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

С 2009 года предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента — физического лица, составляет 15 тыс. руб. В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы отметили, что «за 14 прошедших лет размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги существенно вырос».

Так, в 2023 году среднемесячный платеж за ЖКУ был выше, чем в 2009 году, в 3,3 раза. В некоторых регионах (в Москве и на территориях Крайнего Севера) он достиг действующего лимита. Из-за этого в месяц приходится проводить идентификацию не менее 200 тыс. плательщиков по всей стране.

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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Авторы законопроекта уверены, что при динамике роста стоимости ЖКУ количество случаев выставления счетов на сумму больше 15 тыс. руб. за месяц будет постоянно расти. По их мнению, принятие законопроекта облегчит процедуру приема платежей для значительного числа россиян и упростит прием оплаты накопленной многомесячной задолженности за ЖКУ.

К началу четвертого квартала 2023 года число злостных должников за услуги ЖКХ (те, по кому имеются исполнительные производства о взыскании) составило 7,9 млн, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.

По данным Росстата, по итогам первого квартала того же года задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд руб. За год показатель вырос на 72 млрд руб., а в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд руб.

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Теги
Госдума ЖКУ законопроект коммунальные платежи
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