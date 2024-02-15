Путин прибыл в Екатеринбург

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург, сообщает ТАСС.

В программе поездки президента — посещение Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, в том числе сборочного цеха бронетехники. Президенту также покажут новый цех по изготовлению трансмиссий, приводит агентство слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В городе Верхняя Пышма президент посетит предприятие «Уральские локомотивы».

Песков добавил, что Путин также проведет совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург с участием главы РЖД Олега Белозерова, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и производителей техники.

В прошлый раз российский президент посетил Екатеринбург в июле 2019 года. Там он принял участие в Глобальном саммите по производству и индустриализации, организованном Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов и ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

После этого Путин посетил Международную выставку промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2019» и встретился со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.