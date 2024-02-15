В Белгороде раздались взрывы, поврежден торговый центр
В Белгороде прогремели взрывы, передают «Бел.ру» и «Новости Белгорода».
Один из ударов пришелся на торговый центр ул «Спортивная», пишут «Новости Белгорода». О повреждении торгового центра в результате ракетной атаки также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
О сигнале ракетной опасности губернатор объявил в 12:21 мск. Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате, туалетах.
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