В Германии раскрыли аферу с румынами, получавшими деньги как украинцы

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В Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые получили пособия и жилье, выдав себя за украинских беженцев. Об этом сообщил румынский телеканал Digi24.

По его данным, румыны приходили в места, где власти Германии предлагали помощь беженцам, и заявляли, что покинули зону военных действий на Украине и нуждаются в поддержке. Им предоставили помощь, в том числе обеспечили питанием и жильем. Самозванцев вычислили волонтеры: они заметили, что обратившиеся за помощью не говорят по-украински.

Власти Германии начали расследование, в ходе которого выяснили, что только на юго-западе страны проживают более 1,3 тыс. человек, которые притворяются гражданами Украины. Многие из них — румыны.

Министерство внутренних дел Германии в конце ноября 2023 года сообщило, что в стране живут около 1,1 млн человек, въехавших после начала российской военной операции на Украине. Примерно 350 тыс. из них — дети и подростки в возрасте до 18 лет. Около двух третей взрослых составляют женщины.

Совершеннолетним украинским беженцам в Германии выплачивают пособие в €563, детям — от €357 до €471, размер зависит от возраста. Кроме того, им предоставляют жилье и оплачивают дополнительные расходы.