СК возбудил уголовное дело после перестрелки в центре Москвы
Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудил Следственный комитет после стрельбы в центре Москвы, об этом сообщается телеграм-канале СК.
«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Следователи сообщили, что после стрельбы задержали 29-летнего мужчину. После разрешения врачей он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.
Трое участников конфликта доставлены в столичную больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Стрельба в центре Москвы произошла накануне, 14 февраля, ее причиной стал конфликт из-за ДТП. Инцидент случился рядом с отелем «Золотое кольцо» на улице Плющиха. Причиной конфликта стало столкновение в районе Арбата: автомобиль Lexus, перестраиваясь, задел Mercedes. Хозяйка последнего вместе с мужем решили оформить ДТП, оба поехали на Плющиху с виновниками аварии. Однако участники аварии не смогли договориться, и на место приехали друзья женщины, впоследствии начался конфликт.
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