В Москве локализовали пожар во дворе здания «Известия холла»
Сотрудники МЧС локализовали возгорание во дворе здания «Известия холла» в центре Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает МЧС в телеграм-канале.
«Информация о пострадавших не поступала. Тушение продолжается», — уточнили в ведомстве.
Пожар начался в ночь на 15 февраля, загорелись три неиспользуемых постройки во дворе «Известия холла», конструкции частично рухнули. Тушение затруднено стальными конструкциями, горючими материалами и плотным задымлением, возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. На месте работают свыше 120 спасателей.
«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Оно расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.
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