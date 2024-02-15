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В Москве локализовали пожар во дворе здания «Известия холла»

МЧС: пожар во дворе московского «Известия холла» локализован на 1,5 тыс. кв. м
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Сотрудники МЧС локализовали возгорание во дворе здания «Известия холла» в центре Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает МЧС в телеграм-канале.

«Информация о пострадавших не поступала. Тушение продолжается», — уточнили в ведомстве.

Пожар начался в ночь на 15 февраля, загорелись три неиспользуемых постройки во дворе «Известия холла», конструкции частично рухнули. Тушение затруднено стальными конструкциями, горючими материалами и плотным задымлением, возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. На месте работают свыше 120 спасателей.

«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Оно расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.

Вход и два выхода станции метро «Пушкинская» перекрыли. Затруднено движение и по Тверской улице: перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

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