Конструктор раскрыл число производимых в России дронов «Орлан-10» за год

Генконструктор СТЦ Иванов: в России делают более 1 тыс. дронов «Орлан-10» в год

В России ежегодно выпускают более 1 тыс. многофункциональных беспилотников «Орлан-10», сообщил ТАСС генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.

В зоне спецоперации за тот же период, по его словам, применяется меньше этих беспилотников. Таким образом, «Орлан-10» — не самый массовый дрон, который используют действующие там подразделения, уточнил он.

Дрон подвергся серьезным изменениям с момента постановки на серийное производство в 2012 году, рассказал Иванов. «За прошедшие 10-12 лет наша техника была очень сильно модифицирована. Несмотря на то, что аппарат называется и выглядит почти так же, на самом деле в нем произведено очень много изменений и эти изменения происходят постоянно», — пояснил он.

В частности были добавлены новые функции, также дрон получил развитие с точки зрения целевого оборудования, уточнил собеседник агентства.

После завершения активной фазы спецоперации производитель рассчитывает нарастить экспорт дронов «Орлан-10» и «Орлан-30», продолжил Иванов. Он уточнил, что решение по этому поводу принимает Минобороны.

По словам Иванова, Украина пытается скопировать «Орлан-10». «Макет условно «Орлана-10» появился в экспозиции чешско-украинской фирмы на недавней выставке в Абу-Даби. Будем смотреть, что у них получится. Вероятно, скоро эти аппараты привезут к нам, потому что они начинают воевать против России и попадают к нам в качестве трофеев», — сказал он.