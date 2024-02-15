Конструктор раскрыл число производимых в России дронов «Орлан-10» за год
В России ежегодно выпускают более 1 тыс. многофункциональных беспилотников «Орлан-10», сообщил ТАСС генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.
В зоне спецоперации за тот же период, по его словам, применяется меньше этих беспилотников. Таким образом, «Орлан-10» — не самый массовый дрон, который используют действующие там подразделения, уточнил он.
Дрон подвергся серьезным изменениям с момента постановки на серийное производство в 2012 году, рассказал Иванов. «За прошедшие 10-12 лет наша техника была очень сильно модифицирована. Несмотря на то, что аппарат называется и выглядит почти так же, на самом деле в нем произведено очень много изменений и эти изменения происходят постоянно», — пояснил он.
В частности были добавлены новые функции, также дрон получил развитие с точки зрения целевого оборудования, уточнил собеседник агентства.
После завершения активной фазы спецоперации производитель рассчитывает нарастить экспорт дронов «Орлан-10» и «Орлан-30», продолжил Иванов. Он уточнил, что решение по этому поводу принимает Минобороны.
По словам Иванова, Украина пытается скопировать «Орлан-10». «Макет условно «Орлана-10» появился в экспозиции чешско-украинской фирмы на недавней выставке в Абу-Даби. Будем смотреть, что у них получится. Вероятно, скоро эти аппараты привезут к нам, потому что они начинают воевать против России и попадают к нам в качестве трофеев», — сказал он.
«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, разработанный «Специальным технологическим центром». Он предназначен для ведения наблюдения в труднодоступной местности. Также дрон может перевозить грузы до 5 кг. Сам беспилотник весит 14 кг.
Минобороны также отчитывалось о применении этого дрона в ударном варианте.
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