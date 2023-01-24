Минобороны показало кадры работы дронов «Орлан-10» в зоне спецоперации

В Минобороны рассказали о вычислении иностранных наемников по мобильным с помощью дронов

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Минобороны России показало работу расчета многофункциональных дронов «Орлан-10» Западного военного округа (ЗВО), видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как военные устанавливают платформу для запуска дрона, а затем поднимают его в воздух.

На следующем отрезке записи командир отделения рассказывает о задачах, которые выполняют военные при помощи беспилотников.

«Задачи выполняем такие: вылетаем в район работы, ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение. Также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране», — говорит он.

В основном таким образом удается обнаружить скопления военных, уточнил командир. Координаты места, где их нашли, передаются в центр, который принимает последующее решение, пояснил он.

После этого на видеозаписи появляются кадры работы военных с программой, через которую они задают алгоритм рассылки СМС-сообщений. Там видны варианты различных сценариев их отправки: однократно для каждого абонента, каждый раз при его регистрации и «каждый раз, когда задача активируется». Также можно выбрать количество абонентов — всех, или только тех, которые находятся «на задании».

В Минобороны отметили, что похожая технология используется для рассылки сообщений с предупреждениями для мирного населения.

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения в труднодоступной местности.