«Известия» узнали о плане ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов
В России намерены ввести штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект подготовленный депутатами от «Единой России». По данным издания, его готовят к внесению в Госдуму.
Изменения предлагают внести в ч. 1 ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Штраф, в соответствии с новым пунктом, будет грозить фондам и некоммерческим организациям (НКО), которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания.
Согласно нововведениям, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф на сумму от 10 до 20 тыс. руб., ИП — от 20 до 30 тыс. руб., юрлицам — от 100 до 300 тыс. руб.
Авторы законопроекта считают, что нововведения позволят минимизировать «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам». Об этом говорится в пояснительной записке к документу, выдержку из которой приводит издание.
Также планируется изменить законы «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пишет газета.
Депутаты планируют внести документ на рассмотрение нижней палаты в составе пакета законопроектов, которыми предлагается стимулировать развитие в России фудшеринга, рассказал «Известиям» источник во фракции «Единой России» в Госдуме. Документ с поправками к КоАП уже направлен на отзыв в правительство, внести в Госдуму его намерены в весеннюю сессию, сказал изданию собеседник. Источник в правительстве сообщил, что документ поступил на рассмотрение.
Другие инициативы предполагают разрешение торговым сетям не платить НДС за продукты с истекающим сроком годности, если эти товары передают благотворительным фондам и НКО для оказания социальной помощи населению.
Кроме того, предлагается сформировать специальные реестры компаний и НКО, которые смогут пользоваться налоговой льготой и активно участвовать в фудшеринге.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона