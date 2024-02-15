«Известия» узнали о плане ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов

В России намерены ввести штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект подготовленный депутатами от «Единой России». По данным издания, его готовят к внесению в Госдуму.

Изменения предлагают внести в ч. 1 ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Штраф, в соответствии с новым пунктом, будет грозить фондам и некоммерческим организациям (НКО), которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания.

Согласно нововведениям, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф на сумму от 10 до 20 тыс. руб., ИП — от 20 до 30 тыс. руб., юрлицам — от 100 до 300 тыс. руб.

Авторы законопроекта считают, что нововведения позволят минимизировать «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам». Об этом говорится в пояснительной записке к документу, выдержку из которой приводит издание.

Также планируется изменить законы «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пишет газета.

Депутаты планируют внести документ на рассмотрение нижней палаты в составе пакета законопроектов, которыми предлагается стимулировать развитие в России фудшеринга, рассказал «Известиям» источник во фракции «Единой России» в Госдуме. Документ с поправками к КоАП уже направлен на отзыв в правительство, внести в Госдуму его намерены в весеннюю сессию, сказал изданию собеседник. Источник в правительстве сообщил, что документ поступил на рассмотрение.

Другие инициативы предполагают разрешение торговым сетям не платить НДС за продукты с истекающим сроком годности, если эти товары передают благотворительным фондам и НКО для оказания социальной помощи населению.

Кроме того, предлагается сформировать специальные реестры компаний и НКО, которые смогут пользоваться налоговой льготой и активно участвовать в фудшеринге.