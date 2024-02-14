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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Путин раскрыл данные из архивов и назвал Блинкена «нашим человеком»

Путин раскрыл данные из архивов и назвал госсекретаря Блинкена «нашим человеком»
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Госсекретарь США Энтони Блинкен — «наш человек», так как из слов политика следует, что его родственники бежали из России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Кремля.

Путин рассказал, что обсуждал с журналистом Такером Карлсоном слова Блинкена о том, что его родственники, в том числе прадед, бежали из России от еврейских погромов.

По словам президента, в российских архивах есть эти сведения. «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это — исконно российская территория?», — задался вопросом Путин.

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Политика
Энтони Блинкен

«Второе: если он говорит, что он бежал из России от «еврейских погромов, то как минимум <...> он считает, что никакой Украины в 1904 году <...> там не было. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек», — заключил он.

Сам Блинкен рассказывал, что из стран соцлагеря бежали его дед и бабушка. Госсекретарь говорил, что его отчим Самуэль Писар ходил в школу в польском городе Белосток. Впоследствии он попал в нацистские концентрационные лагеря, но смог пережить Холокост.

По данным организации «Украинская еврейская встреча», прадед Блинкена, Меир Блинкин, родился в 1879 году в Переяславе, под Киевом. Впоследствии Блинкин переехал в Киев, где в 1900 году у него родился сын Мориц — дедушка Блинкена. Меир Блинкин в 1904 году вместе с семьей покинул Киев и отправился в США.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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