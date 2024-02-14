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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости сменить подход к работе здравоохранения

Путин: нужно серьезно менять подходы к работе системы здравоохранения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

В России нужно серьезно изменить принципы и подходы к работе системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства сказал, что нужно задействовать весь потенциал передовых цифровых и медицинских технологий, они должны работать на «сбережение, укрепление здоровья, эффективное лечение». Отдельно он упомянул технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые становятся, по его словам повседневной практикой.

«На первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний. Для этого постоянно расширяем возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, включаем в них дополнительные анализы и исследования», — считает Путин.

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По его словам, в 2023 году диспансеризацию и осмотры прошли более 90 млн человек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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