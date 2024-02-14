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В Пушкинском музее оценили картины из завещанной Путину коллекции

В Пушкинском музее заявили об отсутствии картин да Винчи в коллекции Молевой
Главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова
Главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В коллекции искусствоведа Нины Молевой, которая хотела завещать России картины после смерти, нет работ Леонардо да Винчи и Тициана, как она утверждала. Об этом заявила «РИА Новости» главный научный сотрудник Пушкинского музея, искусствовед Виктория Маркова.

«Эта коллекция не соответствует тому, что о ней говорится. Никакого Леонардо, ван Дейка, Тициана там нет», — сказала Маркова.

По ее словам, в коллекции Молевой есть работы русских и западных живописцев разных школ. «Есть и подлинные работы, но старые — вопрос: представляют ли они какую-то музейную ценность», — отметила искусствовед. Она добавила, что Минкульт планирует создать экспертную комиссию для оценки коллекции.

Умерла завещавшая России коллекцию картин на $2 млрд искусствовед Молева
Общество
Нина Молева

Нина Молева умерла 11 февраля в возрасте 98 лет. Она вместе с мужем, художником Элием Белютиным, который умер в 2012 году, владела крупной коллекцией живописи, в которой, по их словам, были работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино и др. «Московский комсомолец» писал, что мировые эксперты оценивали коллекцию в $2 млрд.

По словам Молевой, коллекцию она с мужем решила завещать России в 1990-х. Однако после смерти Белютина выяснилось, что по закону страна не может быть получателем наследства, — это должно быть физическое лицо или учреждение. В итоге завещание было составлено на президента Владимира Путина как на юридического представителя государства.

The Art Newspaper писала о сомнениях в подлинности коллекции, так как многие произведения не представили никакой исторической и музейной ценности. Газета напоминала, что в разные годы принять собрание картин отказались бывший мэр Москвы Юрий Лужков и ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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Теги
искусствовед картины ГМИИ имени А.С. Пушкина Леонардо да Винчи Тициан
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