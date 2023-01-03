Отоларингологи назвали главные ошибки при лечении боли в горле

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Четыре ошибки, которые мешают восстановить силы в новогодние каникулы Pro, 10:20
Главные уголовные дела и приговоры 2022 года Общество, 10:18 
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 10:11
Акционеры НЛМК не утвердили выплату дивидендов. Акции упали на 4% Инвестиции, 10:10
Другой LX. Тест-драйв нового полноприводного кроссовера Exeed Авто, 10:07
Пригожин заявил о «500 линиях обороны» ВСУ в Артемовске Политика, 10:00
Забегая вперед: шесть научно-фантастических фильмов и сериалов 2022 года Индустрия 4.0, 10:00
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:43
Судоходство в проливе Дарданеллы вновь приостановили из-за тумана Общество, 09:42
Для каких стран 2022 год оказался не таким уж ужасным — The Economist Pro, 09:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:39
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 09:35
Сколько и как можно было заработать и потерять в 2022 году: расчеты РБК Инвестиции, 09:30
Американский гонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе Авто, 09:27
Общество ,  
0 

Отоларингологи назвали главные ошибки при лечении боли в горле

Фото: J.M. Guyon / CandyBox / Global Look Press
Фото: J.M. Guyon / CandyBox / Global Look Press

При возникновении боли в горле не стоит бесконтрольно употреблять леденцы с травами и медикаментами, использовать спреи и ингаляторы. Все препараты нужно принимать в строгом соответствии с инструкцией, предупредили опрошенные РБК врачи-отоларингологи.

«Эти препараты могут содержать в том числе и раздражающие вещества, которые могут вызвать аллергию. Если люди принимают эти леденцы бесконтрольно, могут появиться нежелательные эффекты. В моей практике был случай, когда после лечения леденцами от боли в горле на травах пациент получил сильнейшую аллергию в виде пузырьковых высыпаний на задней стенке глотки. Поэтому все препараты нужно принимать в соответствии с инструкцией и учитывать индивидуальную непереносимость», — отметила отоларинголог, фониатр, речевой и вокальный фонопед, член Европейского союза фониатров Галина Улезько.

По словам врача, с осторожностью необходимо использовать и спреи для лечения боли в горле, особенно людям голосоречевых профессий: певцам, актерам, педагогам. «Бесконтрольное применение спреев может вызвать острый отек голосовых связок. Аэрозольные вещества даже могут вызвать спазм голосовой щели», — уточнила фониатр.

Без контроля врача не стоит заниматься и ингаляционной терапией. «У нас в стране очень любят ингаляции. Но если у человека воспалительный процесс в носоглотке или желудке, например гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, или гайморит, а пациент делает ингаляции с помощью маски, то он проводит инфекционный агент в соседнюю область и расширяет зону воспаления», — отметила Улезько.

Также при боли в горле нельзя пить очень горячие и очень холодные напитки, дала совет врач. Питье должно быть теплым. Кипяток может привести к ожогу горла, а если пить горячие напитки постоянно, может возникнуть опухоль. «Известно, что у восточных народов, которые традиционно пьют очень горячий чай, часто встречается рак пищевода. При боли в горле нельзя пить ни горячее, ни холодное. Питье должно быть умеренно теплым», — рекомендует она.

Отоларинголог Алексей Кошелев главной ошибкой пациентов считает то, что они вовремя не обращаются к врачу. И заболевание, начавшееся с безобидной боли в горле, может обернуться серьезными осложнениями. «Пациенту рекомендуют раз в три-пять дней показываться доктору, чтобы предупредить возникновение осложнений. Бывает, что болезнь начинается с боли в горле, а заканчивается паратонзиллярным абсцессом — когда за миндалиной воспаляется жировая клетчатка, там образуется гной и человек просто не может открыть рот», — объясняет врач.

Чаще всего боль в горле связана с вирусными заболеваниями. В этом случае достаточно полоскать горло, например фурацилином, мирамистином, хлоргексидином или просто раствором соли с содой — не более чем по пол чайной ложки на стакан теплой воды. Важно, что после полоскания следует подождать не менее получаса: не стоит сразу же рассасывать тот самый леденец или что-то есть или пить, советует врач.

Читайте на РБК Pro
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
Открыть ИТ-компанию в Узбекистане можно за один день. Как это сделать
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Возможно ли дальнейшее падение рубля в 2023 году

Если у человека в течение нескольких месяцев после болезни сохраняется кашель, необходимо обязательно пройти осмотр специалиста — для начала терапевта, рекомендуют медики. «Можно сделать рентген или КТ грудной клетки. Затем обратиться к пульмонологу, который может провести спирометрический тест, оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, посмотреть, нет ли заболеваний легких», — поясняет Кошелев.

По словам Улезько, не помешает и сдать мазок из зева, чтобы проверить, не присоединилась ли к вирусной еще и бактериальная инфекция.

Вообще длительный кашель может быть симптомом самых разных заболеваний: щитовидной железы, позвоночника, желудка. Иногда он возникает как побочный эффект препаратов от давления. В любом случае не следует заниматься самолечением и лучше обратиться к врачу.

Ранее медики рассказали об основных ошибках в лечении гриппа и ОРВИ, которые совершают пациенты. Это самолечение антибиотиками, злоупотребление сосудосуживающими каплями и спреями и прием жаропонижающих при не очень высокой температуре.

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева
ОРВИ лечение леденцы простуда новости
Материалы по теме
Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа и ОРВИ
Общество
Врачи в США потребовали снять с продажи «Терафлю»
Общество
ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter