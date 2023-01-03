Отоларингологи назвали главные ошибки при лечении боли в горле

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При возникновении боли в горле не стоит бесконтрольно употреблять леденцы с травами и медикаментами, использовать спреи и ингаляторы. Все препараты нужно принимать в строгом соответствии с инструкцией, предупредили опрошенные РБК врачи-отоларингологи.

«Эти препараты могут содержать в том числе и раздражающие вещества, которые могут вызвать аллергию. Если люди принимают эти леденцы бесконтрольно, могут появиться нежелательные эффекты. В моей практике был случай, когда после лечения леденцами от боли в горле на травах пациент получил сильнейшую аллергию в виде пузырьковых высыпаний на задней стенке глотки. Поэтому все препараты нужно принимать в соответствии с инструкцией и учитывать индивидуальную непереносимость», — отметила отоларинголог, фониатр, речевой и вокальный фонопед, член Европейского союза фониатров Галина Улезько.

По словам врача, с осторожностью необходимо использовать и спреи для лечения боли в горле, особенно людям голосоречевых профессий: певцам, актерам, педагогам. «Бесконтрольное применение спреев может вызвать острый отек голосовых связок. Аэрозольные вещества даже могут вызвать спазм голосовой щели», — уточнила фониатр.

Без контроля врача не стоит заниматься и ингаляционной терапией. «У нас в стране очень любят ингаляции. Но если у человека воспалительный процесс в носоглотке или желудке, например гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, или гайморит, а пациент делает ингаляции с помощью маски, то он проводит инфекционный агент в соседнюю область и расширяет зону воспаления», — отметила Улезько.

Также при боли в горле нельзя пить очень горячие и очень холодные напитки, дала совет врач. Питье должно быть теплым. Кипяток может привести к ожогу горла, а если пить горячие напитки постоянно, может возникнуть опухоль. «Известно, что у восточных народов, которые традиционно пьют очень горячий чай, часто встречается рак пищевода. При боли в горле нельзя пить ни горячее, ни холодное. Питье должно быть умеренно теплым», — рекомендует она.

Отоларинголог Алексей Кошелев главной ошибкой пациентов считает то, что они вовремя не обращаются к врачу. И заболевание, начавшееся с безобидной боли в горле, может обернуться серьезными осложнениями. «Пациенту рекомендуют раз в три-пять дней показываться доктору, чтобы предупредить возникновение осложнений. Бывает, что болезнь начинается с боли в горле, а заканчивается паратонзиллярным абсцессом — когда за миндалиной воспаляется жировая клетчатка, там образуется гной и человек просто не может открыть рот», — объясняет врач.

Чаще всего боль в горле связана с вирусными заболеваниями. В этом случае достаточно полоскать горло, например фурацилином, мирамистином, хлоргексидином или просто раствором соли с содой — не более чем по пол чайной ложки на стакан теплой воды. Важно, что после полоскания следует подождать не менее получаса: не стоит сразу же рассасывать тот самый леденец или что-то есть или пить, советует врач.

Если у человека в течение нескольких месяцев после болезни сохраняется кашель, необходимо обязательно пройти осмотр специалиста — для начала терапевта, рекомендуют медики. «Можно сделать рентген или КТ грудной клетки. Затем обратиться к пульмонологу, который может провести спирометрический тест, оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, посмотреть, нет ли заболеваний легких», — поясняет Кошелев.

По словам Улезько, не помешает и сдать мазок из зева, чтобы проверить, не присоединилась ли к вирусной еще и бактериальная инфекция.

Вообще длительный кашель может быть симптомом самых разных заболеваний: щитовидной железы, позвоночника, желудка. Иногда он возникает как побочный эффект препаратов от давления. В любом случае не следует заниматься самолечением и лучше обратиться к врачу.

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