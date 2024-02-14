Путин призвал МЧС «действовать на опережение»
Президент Владимир Путин назвал МЧС России слаженной и технически оснащенной структурой. Об этом он сказал в видеообращении к участникам ежегодной расширенной коллегии министерства.
«Сразу скажу, что сегодня МЧС — это слаженная, мобильная, технически оснащенная структура», — сказал Путин.
Он заявил о необходимости активнее использовать возможности современных цифровых технологий, внедрять новое программное обеспечение, чтобы «действовать на опережение».
«Важно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии», — добавил Путин.
В декабре 2023 года Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с профессиональным праздником — Днем спасателя и поблагодарил их за работу по устранению последствий паводков и природных пожаров, а также эвакуацию граждан России из «опасных регионов», в частности с Ближнего Востока.
В период с 12 ноября по 18 декабря сотрудники МЧС эвакуировали из сектора Газа, на территории которого идут бои между ХАМАС и Израилем, 1124 россиян и членов их семей, в том числе 518 детей.
Президент поблагодарил российских спасателей «за профессионализм и самоотверженность», особо отметив сотрудников, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Развитие гражданской обороны, в том числе за счет современной техники и цифровых технологий, является одним из приоритетов ведомства, подчеркнул тогда президент.
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