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В Подмосковье полицейские вскрыли квартиру со скулившей собакой. Видео

МВД: в Подмосковье полицейские вскрыли квартиру из-за запертой в ней собаки

В Подмосковье полицейские вскрыли квартиру со скулившей собакой. Видео
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В подмосковном Томилине полицейские вскрыли квартиру, где несколько дней была заперта собака, сообщает МВД.

Полиция ищет владельца спаниеля, который несколько дней не появлялся дома.

«Сейчас полицейские продолжают поиски владельца собаки, который, по словам соседей, несколько дней не появляется по месту проживания», — сообщила спикер МВД Ирина Волк.

Внимание жильцов дома привлекло то, что собака скулила. Они обратились к полиции и спасателям. На кадрах видно, что у животного есть еда и вода в больших емкостях.

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В начале февраля 2024 года мужчина бросил американского стаффордширского терьера по кличке Булка на вокзале в Уфе, думая, что питомца не пустят с ним в поезд.

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Он оставил поводок продавщице сувенирного магазина. Женщина передала собаку сотрудникам полиции, Булку вернули родственникам хозяина.

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Теги
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