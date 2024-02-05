МВД начало проверку из-за брошенного на вокзале стаффордширского терьера

МВД: в Уфе мужчина бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд

Собака Булка (Фото: МВД России)

В Уфе на вокзале мужчина бросил американского стаффордширского терьера по кличке Булка, думая, что питомца не пустят с ним в поезд, сообщила пресс-служба МВД России.

Мужчина перед отправлением поезда Тюмень — Махачкала подошел к продавщице сувенирного магазина и спросил, не нужна ли кому-то собака. Она ответила: «Нет». Тогда хозяин сказал, что оставляет питомца, вручил женщине поводок и ушел.

«Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался», — уточнили в ведомстве.

Продавщица передала собаку работникам линейного управления МВД на транспорте, они установили личность хозяина терьера и передали питомца родственникам. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В начале января 2024 года в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург кот по кличке Твикс выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Проводница, которая обнаружила кота, решила, что он забежал в вагон случайно, и выкинула его на улицу во время остановки в Кирове.

Спустя несколько дней Твикса нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги. После этого РЖД изменила порядок действий сотрудников при обнаружении животных без владельцев. Теперь, если проводники не нашли хозяина, животное довезут до станции, где дежурные сотрудники вокзала передадут его зоозащитникам.