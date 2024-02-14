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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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При ракетном обстреле Израиля со стороны Ливана погиб один человек

Ynet: один человек погиб, восемь ранены при обстреле Израиля с территории Ливана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Последствия обстрела&nbsp;города Цфат
Последствия обстрела города Цфат (Фото: Avi Ohayon / Reuters)

При ракетном обстреле города Цфат на севере Израиля погиб один человек, еще восемь ранены, сообщает Ynet со ссылкой на службу скорой помощи страны.

Один пострадавший получил серьезные ранения, еще один — средней степени тяжести, остальные шестеро — легкие ранения.

The Times of Israel уточнят, что погибла женщина. Удар могла нанести ливанская группировка «Хезболла», добавило издание. Официально ответственность за удар никто не взял.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 14 февраля сообщила о воздушной тревоге на севере страны. «Были зафиксированы многочисленные пуски ракет из Ливана в районы Нетуа, Манара и по базе ЦАХАЛа на севере Израиля», — сообщили в армии, добавив, что нанесли ответный удар.

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Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

«Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам страны. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Тель-Авив неоднократно предупреждал о жестком ответе, если группировка вступит в войну.

Накануне, 13 февраля 2024 года, советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд заявил РБК, что перемирие между Израилем и группировкой «Хезболла» маловероятно до урегулирования конфликта в Газе.

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Теги
Израиль обстрел Ливан ЦАХАЛ
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