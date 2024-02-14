Кремль пообещал «объемную» речь Путина на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью на Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«На Форуме будущих технологий президент выступит. Будет объемное выступление президента», — сказал он, добавив, что там же президент пообщается с учеными.
По словам Пескова, большую часть рабочего дня президент посвятит передовым технологиям и технологиям будущего с акцентом на медицину.
Путин встретится также с мэром Москвы Сергеем Собяниным, они обсудят внедрение технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, в московском здравоохранении.
Второй Форум будущих технологий проходит в Москве 13–14 февраля. Он посвящен вопросам здравоохранения. В мероприятии примут участие ученые, врачи и эксперты. Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году.
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