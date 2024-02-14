Кремль пообещал «объемную» речь Путина на Форуме будущих технологий

Песков: Путин выступит с большой речью на Форуме будущих технологий

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью на Форуме будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На Форуме будущих технологий президент выступит. Будет объемное выступление президента», — сказал он, добавив, что там же президент пообщается с учеными.

По словам Пескова, большую часть рабочего дня президент посвятит передовым технологиям и технологиям будущего с акцентом на медицину.

Путин встретится также с мэром Москвы Сергеем Собяниным, они обсудят внедрение технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, в московском здравоохранении.