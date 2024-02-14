Взрыв на газопроводе в Иране. Видео
В иранском городе Боруджен на юго-западе страны произошел взрыв на газопроводе. После этого вспыхнул пожар. На месте прекратили подачу газа. После взрыва работают спасательные и пожарные бригады. Погибших и пострадавших не было.
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