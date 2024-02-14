Россельхознадзор попросил ЕС усилить контроль за розами из Нидерландов
Россельхознадзор попросил Евросоюз усилить контроль за качеством импортируемых в Россию роз из Эквадора и Нидерландов после многочисленных нарушений фитосанитарных требований, об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение принято с целью предотвращения заноса и распространения карантинных объектов с зараженными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.
Через территорию государств ЕС в Россию поступает 41% эквадорских и нидерландских роз, «в более чем 100 случаях зараженных карантинными для стран ЕС объектами».
Россельхознадзор также заявил, что ранее они уже направляли обращение с просьбой провести официальное расследование и принять срочные фитосанитарные меры по всем выявленным случаям нарушений.
В случае занесения инфекции потери некоторых сортов культурных растений могут составить до 100%, а ущерб достигать 11,8 млрд рублей.
Ранее ЕС заявил, что расширил экспортные и импортные санкции против России и ограничениям на экспорт подлежат: цветы (розы, рододендроны, азалии), а также клубни и луковицы растений.
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