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Николай Ровнейко

Букет мер: как производители цветов перестраивают свой бизнес

Занятость и труд
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Санкции не обошли стороной и цветочное производство. Их условно можно разделить на две категории: сбой поставок посадочного материала и нехватка технического оборудования, запчастей к нему.

Географически в России выделяют два центра производства свежесрезанных цветов — Приволжский и Центральный федеральные округа, на долю которых совокупно приходится около 60% общероссийского объема валового сбора. В структуре ЦФО ключевыми регионами являются Московская, Калужская и Белгородская области, на которые в сумме приходится до 80% производства.

Крупнейшие российские производители свежесрезанных цветов расположены в самых разных регионах: «Мир Цветов» — в Мордовии, «Мокшанский тепличный комплекс» — в Пензенской области, «Юг-Агро» — в Краснодарском крае, «Новая Голландия» — в Ленинградской области, «Мосроза» и «ТК-Подосинки» — в Московской области, «Зеленый дом» — в Адыгее, «Калужский цветочный холдинг» — в Калужской области.

Тренды отрасли хорошо иллюстрирует ситуация в Калужской области, где, по данным Национальной цветочной ассоциации, на 50 га теплиц производится 25% всего объема цветов, которые выращиваются в России (более половины регионального производства приходится на «Калужский цветочный холдинг»).

Николай Ровнейко, первый заместитель генерального директора ООО «Калужский цветочный холдинг»:

«На нашем производстве большая часть площадей занята розами. Раньше компании часть посадочного материала завозили из Нидерландов, а часть разводили черенкованием из собственных растений. Оказалось, в отношении роз санкции нам не страшны: размножаем популярные сорта сами.

Сложнее с герберами. Основная страна — производитель посадочного материала — Индия. С ней мы сейчас налаживаем партнерство. Черенки хризантемы, пуансеттии и ряд других горшечных растений везем из Африканских стран — Эфиопии, Кении, Уганды. Еще до санкций стали выходить к ним напрямую и сейчас продолжаем сотрудничество. Рассматриваем в качестве поставщиков горшечных растений и Латинскую Америку. Мексика, Колумбия, Бразилия поставляют черенки, а мы их уже доращиваем.

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В конце прошлого года перед нами встала большая проблема с луковичными. Тюльпаны, ирисы, лилии оказались под запретом на экспорт. Сейчас их приходится ввозить по параллельному импорту через Белоруссию, Турцию либо через другие страны. Рассматриваем возможные варианты поставок к следующему 8 Марта.

Что касается технического оборудования, то его компоненты — запчасти, мелкие расходные материалы — сейчас изготовляются и в России. Появлению таких производств способствовало развитие овощной отрасли в 2014 году, когда начался бум строительства овощных теплиц и у нас в стране стали изготавливать комплектующие на сельхозоборудование, которые мы сейчас и закупаем.

С прошлых лет у нас стоят американские газопоршневые установки, которые вырабатывают электричество. С ними большая проблема с точки зрения запчастей. Мониторим ситуацию, присматриваемся к новым поставщикам.

Есть вопросы по удобрениям. В части биологических ситуация стабилизируется: российские производства наращивают мощности. Возникают сложности по химическим удобрениям. Есть проблема сертификации таких препаратов в России, которая кратно превышает стоимость партии того объема, который нужен тепличникам — и цветочным, и овощным. Сегодня мы смотрим и на продукцию Индии, Турции, Китая.

Нужно понимать, что доля российского цветка в этом году на внутреннем рынке поднялась до 20%, но конкуренты остались. А некоторые товарные позиции вообще невыгодно выращивать в России из-за климатических условий. Например, гвоздику, которую везут из Турции, или альстромерию, идущую партиями из Латинской Америки.

Есть зарубежные конкуренты и по розе. Один из них — кенийская роза. Ее размер меньше нашего — от 25 до 40 см. Они поставляются большим количеством и стоят дешевле. Эквадор выращивает розы от 80 см и выше. При этом у них значительно больше бутон.

Полностью цветочный рынок отечественная продукция не займет, но увеличить долю популярных сортов реально. Нужно строить новые теплицы и одновременно повышать объемы существующего производства. Для этого мы обращаемся к региональным властям за господдержкой.

Вместе с экспертами калужского центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составили бизнес-план для получения льготного финансирования на срок до десяти лет. Его нам одобрили, и в марте 2021 года мы подписали кредитное соглашение с банком. На эти деньги был проведен капитальный ремонт и приобретено новое технологическое оборудование в рамках модернизации тепличного комплекса.

Также мы приобрели посадочный материал — многолетние саженцы роз и гербер. Будем выходить на объемы в более чем 60 млн цветов, в том числе более 35 млн роз. Начиная с 2023 года будем возвращать кредитные деньги банку.

Нужны и системные меры, организационная поддержка. В прошлом году мы выступили инициаторами создания в регионе кластера по производству цветочной продукции. Это позволит установить кооперационные связи между цветочными организациями. А затем поможет в продвижении продукции на новые рынки.

Но первоочередная задача, стоящая перед нами сейчас, — организовать производство так, чтобы каждый, даже небольшой участок работал с максимальной эффективностью. В этом помогают инструменты бережливого производства. В прошлом году мы стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций Калужской области, который является оператором нацпроекта (РЦК), пришли на предприятие, проанализировали процессы. Они нашли участки, где можно в разы повысить производительность.

Решили начать улучшения с участка сортировки. Там много ручной работы — распределения цветов по ростовке, размеру бутона, по раскрытости. И там же отбраковка.

Начали с улучшения рабочих мест, стандартизации процессов. Затем перешли к перенастройке сортировочных линий. Сделали перепланировку, начали использовать роликовые механизмы для перемещения продукции без участия человека. Увеличили полезное время работы оборудования, сократив время переналадки.

Бережливое производство для нашего предприятия — это абсолютно новый подход и взгляд на процессы. Например, после того как мы поменяли местами две производственные зоны, смогли сэкономить 10 тыс. шагов четырем работницам в смену. Важно, что на рынке методологическая поддержка по внедрению бережливого производства стоит немало, а по нацпроекту можно получить ее бесплатно. Также с помощью других видов господдержки мы планируем расширить наши тепличные площади и открыть цветочное производство в соседних регионах».

Об авторе
Николай Ровнейко Николай Ровнейко Первый заместитель гендиректора ООО «Калужский цветочный холдинг»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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