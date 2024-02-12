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Военная операция на Украине ,  
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Маск назвал безумной идею импичмента Трампу из-за отказа помогать Украине

Маск: предположение о связи помощи Украины и импичмента Трампа — безумие
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Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Идея о том, чтобы добиться импичмента следующего президента США, если он решит прекратить предоставлять военную помощь Украине, безумна, заявил миллиардер Илон Маск в Х (бывший Twitter).

«Это безумие», — написал бизнесмен.

Так он прокомментировал твит сенатора-республиканца штата Огайо Джеймса Вэнса. Конгрессмен рассказал, что разослал коллегам записку о «спрятанной» в законопроекте о чрезвычайной помощи иностранным партнерам «бомбе замедленного действия, предназначенной для импичмента следующего президента [Дональда] Трампа, если он попробует приостановить военное финансирование Украины». По его мнению, законопроект предусматривает: если бы следующий глава государства прекратил или приостановил поддержку Украины, «чтобы довести конфликт до мирного завершения», конгрессмены были бы вправе обвинить его в нарушении закона о бюджете, в котором заложена помощь Киеву, а потому могли бы требовать импичмента президента.

Вэнс — один из самых видных противников помощи Украине. Голосование по этому законопроекту запланировано на 12 февраля. Конгрессмен призвал всех республиканцев проголосовать против проекта и назвал его результатом работы «глубинного государства» (deep state — конспирологическая теория в США о заговоре чиновников).

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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