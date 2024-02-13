Суд в Москве приговорил гражданина США к 21 году колонии за педофилию
Савеловский суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году колонии строгого режима по делу о педофилии, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Его признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Барнса арестовали в январе 2022 года по заявлению бывшей жены, которая утверждала, что он насиловал своих сыновей 2010 и 2014 года рождения, когда они приезжали к нему в гости.
Источники РБК, знакомые с делом, уточняли, что это происходило в период с 2014 по 2018 год. Барнсу на момент ареста было 64 года.
По данным ТАСС, Дэвид Барнс приехал в Россию по туристической визе незадолго до своего ареста. В России его лишили родительских прав, при этом в США у него сохранился статус опекуна.
Барнс все обвинения отрицает, сообщает агентство.
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