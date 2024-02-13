Путин обсудил с Совбезом вопросы по линии МИДа, Минобороны и Минюста

Путин обсудил с Совбезом вопросы о работе МИДа, Минобороны и Минюста

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности текущие вопросы, касающиеся МИДа, Минобороны и Минюста. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам — и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел», — сказал президент на встрече.

Путин добавил, что первый вопрос, который обсудят на заседании, относится к компетенции Минюста. Подробности обсуждения Кремль не опубликовал.

Совещание прошло в формате видеоконференции. На нем присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко и др.