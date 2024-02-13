Путин обсудил с Совбезом вопросы о работе МИДа, Минобороны и Минюста
Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности текущие вопросы, касающиеся МИДа, Минобороны и Минюста. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам — и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел», — сказал президент на встрече.
Путин добавил, что первый вопрос, который обсудят на заседании, относится к компетенции Минюста. Подробности обсуждения Кремль не опубликовал.
Совещание прошло в формате видеоконференции. На нем присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко и др.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит