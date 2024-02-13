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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина
Валерий Востротин
Валерий Востротин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, говорится в сообщении Минобороны России.

«На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины. За десятилетие нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что Востротина отличала высокая ответственность, его уважали коллеги и товарищи.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина. Он скончался на 72-м году жизни.

Умер генерал Востротин, экс-командир девятой роты в Афганистане
Общество
Валерий Востротин

Востротин — участник боевых действий в Афганистане, он командовал 9-й парашютно-десантной ротой, один из боев которой описывается в фильме «9 рота» режиссера Федора Бондарчука. Он также принимал участие в штурме дворца Тадж-Бек (дворец Амина) в Кабуле.

С 1994 по 2003 годы Валерий Востротин занимал должность заместителя Сергея Шойгу, который тогда был главой МЧС. Позже генерал-полковник был депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в думский комитет по безопасности.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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