Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, говорится в сообщении Минобороны России.
«На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины. За десятилетие нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день», — отметил Шойгу.
Глава Минобороны отметил, что Востротина отличала высокая ответственность, его уважали коллеги и товарищи.
Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина. Он скончался на 72-м году жизни.
Востротин — участник боевых действий в Афганистане, он командовал 9-й парашютно-десантной ротой, один из боев которой описывается в фильме «9 рота» режиссера Федора Бондарчука. Он также принимал участие в штурме дворца Тадж-Бек (дворец Амина) в Кабуле.
С 1994 по 2003 годы Валерий Востротин занимал должность заместителя Сергея Шойгу, который тогда был главой МЧС. Позже генерал-полковник был депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в думский комитет по безопасности.
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