Министра обороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит
Министра обороны Италии Гуидо Крозетто экстренно госпитализировали в Риме с подозрением на воспалительный процесс наружной оболочки сердца (перикардит), сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники.
По данным агентства, в ночь на 13 февраля министр самостоятельно пришел в отделение скорой помощи с жалобами на сильные боли в груди, которые испытывал с утра.
На месте политика обследовали врачи, однако точный диагноз ему пока не поставили, сказали собеседники ANSA. По их словам, у Гуидо подозревают перикардит.
О госпитализации Крозетто при тех же обстоятельствах сообщает и агентство Nova со ссылкой на источники в больнице.
Премьер Италии Джорджа Мелони не подтвердила госпитализацию Крозетто, но написала в X (ранее — Twitter), что «желает ему скорейшего выздоровления». Диагноз она также не назвала.
Перикардит — это воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца (перикарда), инфекционной или неинфекционной природы, которое часто сопровождается скоплением жидкости. Также болезнь может быть вызвана предшествующим инфарктом миокарда, травмой, опухолями, метаболическими заболеваниями.
Пациенты с перикардитом чувствуют боль или тяжесть в грудной клетке, которые усиливаются при глубоких вдохах.
Крозетто 60 лет. Он возглавляет Министерство обороны Италии с октября 2022 года, когда к власти пришло правительство Мелони.
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