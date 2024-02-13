В районе в Курской области объявили ракетную опасность

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В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения», — написал он.

Губернатор призвал граждан, находящихся дома, укрыться в помещении со сплошными стенами без окон, например в коридоре или ванной. На улице же необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее в тот же день, 13 февраля, Старовойт сообщил об обстреле хутора Олешня в Суджанском районе. По его словам, было зафиксировано шесть прилетов, в результате которых три дома и три автомобиля получили повреждения.

Кроме того, при обстреле перебило линию электропередачи. Губернатор отмечал, что пострадавших нет.