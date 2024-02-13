Как выглядит место столкновения двух поездов в Челябинской области
На станции Бердяуш в Челябинской области накануне, 12 февраля, столкнулись грузовой поезд и локомотив. В крови у машиниста тепловоза нашли алкоголь, заявили в Следственном комитете. В результате тот проехал на запрещающий сигнал светофора.
С рельсов сошли 12 порожних вагонов грузового поезда. «Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — говорилось в сообщении железной дороги.
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