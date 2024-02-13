Володин назвал кощунством идею Украины обменять прах Столыпина на пленных

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Идея обмена захороненных в Киеве останков главы совета министров Российской империи Петра Столыпина на пленных украинских военных — кощунство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

С предложением включить останки Столыпина в обменный фонд с Россией накануне выступил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. «Как бы это ни выглядело и ни звучало. Но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену», — сказал он в интервью ТСН.

«Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — ответил на эту идею Володин.

Он сослался на выдержку из завещания Столыпина, где тот писал: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». В итоге премьера похоронили на территории Киево-Печерской лавры — в Киеве, где он и был застрелен, добавил Володин.

Столыпин возглавлял Совет министров Российской империи в 1906–1911 годах. Он был убит в результате покушения 14 сентября 1911 года в Киевской опере анархистом-террористом, осведомителем царской охранки Дмитрием Богровым. Столыпина похоронили на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.

На Украине неоднозначное отношение к Столыпину. В 1910 году он написал Столыпинский циркуляр — письмо с поручением главам губерний остановить регистрацию «инородческих» обществ», возникавших по принципу «национальных интересов», — к ним были причислены украинские, еврейские, немецкие и другие объединения.

В 2012 году комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма отказалась принимать памятник в честь Столыпина в подарок от российской стороны. «Столыпин своими реформами уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли», — пояснил ее глава Александр Бригинец.