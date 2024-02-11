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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предложили включить останки Столыпина в обменный фонд

В Киево-Печерской лавре предложили включить останки Столыпина в обменный фонд
Сюжет
Военная операция на Украине
У Украины есть «живые герои», которых можно обменять с Россией на останки Петра Столыпина, предложили в Киево-Печерской лавре. Столыпин имеет неоднозначную репутацию на Украине в связи «уничтожением украинских традиций»
Могила Петра Столыпина на территории Киево-Печерской лавры
Могила Петра Столыпина на территории Киево-Печерской лавры (Фото: Ирина Опачевская / Фотобанк Лори)

Останки Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, следует включить в обменный фонд с Россией, предложил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в интервью ТСН.

«Как бы это ни выглядело и ни звучало. Но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену <...> Этот процесс можно начинать», — сказал он.

На Украине неоднозначное отношение к Столыпину. Еще в 2012 году комиссия Киевсовета отказалась принимать от России в подарок памятник в его честь. «Столыпин своими реформами уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли», — пояснил глава комиссии по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

Столыпин в 1906–1911 годах возглавлял Совет министров Российской империи. В 1910 году он написал письмо российским губернаторам, которое стало известно как Столыпинский циркуляр. В нем Столыпин поручил главам губерний остановить регистрацию «инородческих» обществ, образовывавшихся по принципу «национальных интересов», — в их числе были украинские, еврейские, немецкие и другие объединения.

Он сыграл важную роль в подавлении революции 1905 года, инициировал аграрную реформу, известную как «столыпинская». Она предоставила крестьянам право частной собственности на землю, таким образом Столыпин намеревался создать класс мелких землевладельцев для противодействия революции. Он также был автором судебной реформы, в ходе которой ввели военно-полевые суды.

Премьер-министр был убит в результате покушения 14 сентября 1911 года в Киевской опере анархистом-террористом, осведомителем царской охранки Дмитрием Богровым. Столыпина похоронили на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.

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