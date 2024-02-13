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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Зюганов назвал сроки послания Путина парламенту

Зюганов: послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля
Сюжет
Послания Путина Федеральному собранию
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в 2023 году
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в 2023 году (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в конце февраля, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Его слова приводит ТАСС.

«По посланию президента я задал вопрос. Я так понял, [что] будет в конце февраля», — сказал он на заседании фракции.

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Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Президент России обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию в соответствии со ст. 84 российской Конституции. Обращение главы государства посвящено основным направлениям внутренней и внешней политики, а также общему положению дел в стране.

О том, что глава государства может обратиться к парламенту в конце февраля, ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента. Для этой цели рассматривается период между 23 февраля и 8 марта, говорили изданию собеседники.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в начале месяца подтвердил, что подготовка к посланию уже ведется.

По данным источников «Коммерсанта», послание должно сыграть роль предвыборной программы Путина как кандидата в президенты. Скорее всего, глава государства затронет вопросы технологического, научного и военного суверенитета России, ее социально-экономического будущего, а также обсудит цели и результаты военной операции, сказали они изданию.

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Кроме того, президент может отметить позитивные показатели экономического развития и рассказать о национальных проектах, о которых сейчас активно информируют граждан. Ожидается, что он также затронет темы демографии и многодетности, сообщили источники «Коммерсанта».

В прошлом году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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