В Днепре прогремели взрывы

В городе Днепр прозвучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и Укрінформ. В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

«Будьте в безопасных местах. Не игнорируйте сигнал тревоги», — написал глава военной администрации области Сергей Лысак в телеграм-канале.

Позже сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.