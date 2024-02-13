В Днепре прогремели взрывы
В городе Днепр прозвучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и Укрінформ. В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.
«Будьте в безопасных местах. Не игнорируйте сигнал тревоги», — написал глава военной администрации области Сергей Лысак в телеграм-канале.
Позже сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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