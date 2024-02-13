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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре прогремели взрывы

«Страна.ua»: В Днепре прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Днепр прозвучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и Укрінформ. В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

«Будьте в безопасных местах. Не игнорируйте сигнал тревоги», — написал глава военной администрации области Сергей Лысак в телеграм-канале.

В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергообъекте
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Позже сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепр Днепропетровская область Украина взрывы
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