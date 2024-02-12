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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергообъекте

В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергообъекте после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Пожар произошел на энергетическом объекте в Днепропетровской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Возгорание, по словам Лысака, уже потушили. Однако без света к 8:30 мск оставались 29 тыс. абонентов в Павлоградском районе области. Еще у 10 тыс. абонентов в городе Терновка, который относится к этому району, нет воды.

Специалисты приступили к восстановительным работам, уточнил глава администрации.

В Павлограде и Харькове прогремели взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

В ночь на 12 февраля городской совет Павлограда сообщил о серии взрывов в городе, после которых большая его часть осталась без света. В домах также пропали тепло и водоснабжение. В тот момент в части районов Днепропетровской области звучали сигналы воздушной тревоги, однако в Павлоградском районе она объявлена не была.

Взрывы также произошли Харькове, об этом писали мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне, который сейчас контролирует Украина.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепропетровская область взрывы отключение электричества отключение воды Украина Пожар критическая инфраструктура
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