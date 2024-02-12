Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП под Псковом детей
После ДТП с участием автобуса и грузовика в Псковской области госпитализировали восемь детей, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
Пострадавших доставили в больницу в Пскове, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Три ребенка попали в реанимацию, один находится в отделении неврологии, по двое — в отделениях хирургии и травматологии.
Львова-Белова oтметила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, и пообещала помочь с привлечением врачей из федеральных клиник в случае необходимости.
Авария с участием грузовика и автобуса произошла утром 12 февраля на 379-м километре автодороги Р-23 в Пушкиногорском районе Псковской области. Машины столкнулись в районе деревни Новгородка. МЧС сообщило о 12 пострадавших, в том числе восьми детях. В ведомстве уточнили, что автобус вез детей на экскурсию в Псков.
Следственный комитет начал проверку после аварии на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ее контролирует прокуратура. В СК допустили, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа грузовика на встречную полосу.
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