Подмосковный суд вынес приговор членам группировки похитителей с Украины

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Московский областной суд вынес приговор участникам группировки, созданной гражданами Украины для похищения россиян, завладения их имуществом и организации убийств. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Суд на основании вердикта коллегии присяжных осудил 11 человек. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в участии в деятельности преступного сообщества, похищении человека, грабеже, незаконном обороте оружия и взрывчатки, покушении на убийство, превышении должностных полномочий и других преступлениях.

По данным следствия, в 2014–2019 годах трое украинцев, ранее имевших отношение к деятельности силовых структур Украины, создали в Киеве преступное сообщество. Целью группировки, как рассказали в прокуратуре, были похищение россиян и вывоз их на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств. Трое создателей группировки вовлекли в ее деятельность 11 человек.

В 2020 году члены банды похитили в Челябинске предпринимателя, через его компьютер получили доступ к его криптокошельку и украли биткоинов на сумму более 50 млн руб. Также участники группировки попытались похитить участника народного ополчения ДНР и совершили покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, подорвав его автомобиль с помощью самодельной бомбы.

Двух членов банды — Тимура Макарова и Эдуарда Тавгорашвили — суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. и 500 тыс. руб. Максиму Пызину дали 17 лет колонии строгого режима, его также обязали выплатить штраф 500 тыс. руб. Оксана Капкаева получила 13 лет колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб.

Еще семь членов банды — Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эрвин Исмаилов, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов — приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет колонии строгого режима со штрафами. Расследование уголовного дела в отношении троих создателей группировки продолжается.