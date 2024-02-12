Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

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Москвичам 12 февраля следует пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой — в городе прогнозируются мокрый снег и ледяной дождь, сообщил городской департамент транспорта в телеграм-канале.

К вечеру в городе ожидаются пробки в 6–7 баллов, предупредили в ведомстве. Дептранс также призвал водителей избегать резких маневров и соблюдать дистанцию между автомобилями.

О том, что в Москве 12 февраля ожидаются ледяные дожди, ранее предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на деревьях и проводах появится «ледяная глазурь», что может стать причиной падения ветвей и обрыва линий электропередачи. «Да и на дорогах и тротуарах будет очень скользко», — отметил синоптик.

Леус пояснил, что ледяной дождь спровоцирует надвигающийся на Москву теплый атмосферный фронт. Температура воздуха, по его словам, должна повыситься до минус 1 — минус 3 градусов. По прогнозу, на который сослался дептранс, температура составит в среднем минус 4 градуса.