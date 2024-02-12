Против Ивлеевой и Евтушенкова подали иск на $1 млрд
Против блогера Анастасии Ивлеевой и основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова подали новый иск из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор». Об этом рассказали РБК в пресс-службе Лефортовского суда.
«Да, иск поступил в суд, но не зарегистрирован. И не принят судом к производству. У суда процессуально есть определенное время для вынесения определения о принятии иска судом», — сказали в пресс-службе.
Истец просит взыскать с них по $1 млрд и направить деньги в фонд поддержки участников военной операции на Украине, уточняет «РИА Новости».
26 января Таганский районный суд Москвы принял к производству иск на $1 млрд к компании МТС из-за вечеринки Ивлеевой. Истец потребовал компенсировать моральный вред и перечислить деньги в фонд поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества». Иск на $1 млрд к самой Ивлеевой инстанция отклонила и вернула его заявителю.
В этот же день суд принял еще один иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 10 млн руб., который подал другой заявитель.
В суды ранее поступало несколько исков, как к Ивлеевой, так и к МТС. На декабрьской вечеринке присутствовал вице-президент компании Игорь Мишин. В МТС подчеркивали, что не имеют отношения к мероприятию.
«Голая вечеринка», организованная Настей Ивлеевой, стала одним из главных скандалов декабря. Она состоялась в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор».
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