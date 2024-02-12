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Политика ,  
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Байден заявил, что «американцы устали, что их держат за лошков»

Байден: американцы устали, что компании «держат их за лошков»

Президент США Джо Байден обратился к гражданам и компаниям с критикой шринкфляции. Видео опубликовано на его странице в Х.

Шринкфляция — тактика, широко используемая в пищевой промышленности, когда производители сокращают размеры упаковки, не снижая цены. Таким образом они стремятся снизить свои затраты на фоне устойчиво высокой инфляции цен на продукты питания.

«Это грабеж. <...> Американцы устали от того, что их держат за лошков. <...> Я призываю компании положить этому конец. Давайте убедимся, что бизнес поступает правильно», — сказал он.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В США 5 ноября 2024 года пройдут президентские выборы.

От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок объявил действующий глава государства Джо Байден. За выдвижение в кандидаты от Республиканской партии поборются его предшественник Дональд Трамп и Никки Хейли — бывший губернатор Южной Каролины и постпред США в ООН.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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