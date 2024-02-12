Прокуратура начала проверку сообщений о столкновении в Шереметьево
Прокуратура организовала проверку после информации СМИ о столкновении в аэропорту Шереметьево самолета и самоходного трапа. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, вечером 11 февраля при буксировке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Баку, самоходный пассажирский трап задел его левое крыло. Задержек отправления авиарейсов в связи с произошедшем не было. Техническое состояние самолета еще оценивают.
Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности воздушного движения. После установления всех обстоятельств происшествия ведомство даст оценку действиям работников аэропорта и при наличии оснований примет меры.
Телеграм-канал «112» ранее сообщил, что в Шереметьево самолет зацепил крылом трап. По данным Msk1, это был самолет «Аэрофлота» типа Airbus A320, прилетевший из Баку рейсом SU1857. В пресс-службе Шереметьево сказали изданию, что в аэропорту создали специальную комиссию для расследования аварии.
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