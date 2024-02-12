Главу МИД Украины на прогулке в Киеве покусала собака

Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу во время прогулки покусала собака. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И на меня», — написал Кулеба. Он опубликовал фото окровавленной ноги и рассказал, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.

Ранее Кулеба рассказал в Instagram, что у него есть три пса разных пород. Одного из них — французского бульдога по кличке Марик — он приютил в 2022 году после того, как собаку эвакуировали из Мариуполя вместе с другими животными.