Главу МИД Украины на прогулке в Киеве покусала собака
Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу во время прогулки покусала собака. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И на меня», — написал Кулеба. Он опубликовал фото окровавленной ноги и рассказал, что ему оказали медицинскую помощь в Александровской клинической больнице Киева.
Ранее Кулеба рассказал в Instagram, что у него есть три пса разных пород. Одного из них — французского бульдога по кличке Марик — он приютил в 2022 году после того, как собаку эвакуировали из Мариуполя вместе с другими животными.
Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. По итогам референдума осенью того же года ДНР вошла в состав России.
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