 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Трое детей оказались в реанимации после ДТП с автобусом и грузовиком

Три ребенка находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом под Псковом
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Трое детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Псковской области, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил региональный комитет по здравоохранению в телеграм-канале.

Всего госпитализировали девять детей, еще пятерых отправили на амбулаторное лечение.

В Псковской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком
Общество
Фото:МЧС России

«Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу», — сообщили в ведомстве.

Авария с участием грузовика и автобуса произошла утром 12 февраля на 379 км автодороги Р-23 в Пушкиногорском районе Псковской области. Машины столкнулись в районе деревни Новгородка. МЧС сообщило о 12 пострадавших, в том числе восьми детях. По информации МВД, пострадавших 17, среди них 13 детей.

В МЧС рассказали, что автобус был рейсовым и вез детей на экскурсию в Псков. По информации ведомства, водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.

Следственный комитет начал проверку после аварии на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ее контролирует прокуратура. В СК допустили, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа грузовика на встречную полосу. В сообщении прокуратуры говорится, что столкновение все-таки произошло.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Теги
ДТП Дети пострадавшие
Материалы по теме
В Псковской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком
Общество
В Севастополе два ребенка пострадали в результате ДТП
Общество
В Кемеровской области в ДТП с двумя автобусами пострадали 14 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В Думу внесли новый проект о признании организаций нежелательными Политика, 16:27
Новый финский президент исключил связи с Москвой из-за конфликта с Киевом Политика, 16:24
СВР узнала о планах G7 сделать Столтенберга «смотрящим» за Зеленским Политика, 16:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:20
Аналитики назвали важный уровнь сопротивления для биткоина Крипто, 16:18
ФХР осудила отказ юниорской сборной от призов после проигрыша белорусам Спорт, 16:18
Какие запросы бизнеса могут удовлетворить отечественные ИТ-услуги РБК и Softline, 16:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Прокуратура начала проверку сообщений о столкновении в Шереметьево Общество, 16:10
Амстердаму запретили поставку запчастей к F-35 Израилю из-за атак на Газу Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:53
Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов пресс-секретаря Meta Политика, 15:49
Владелец Aviasales «приземлился» в России Технологии и медиа, 15:43
Казахстанский Freedom Finance сообщил о росте числа российских клиентов Финансы, 15:43
Жилье комфорт-класса с отделкой в Москве подорожало за год на четверть Недвижимость, 15:42