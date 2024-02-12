Трое детей оказались в реанимации после ДТП с автобусом и грузовиком
Трое детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Псковской области, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил региональный комитет по здравоохранению в телеграм-канале.
Всего госпитализировали девять детей, еще пятерых отправили на амбулаторное лечение.
«Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу», — сообщили в ведомстве.
Авария с участием грузовика и автобуса произошла утром 12 февраля на 379 км автодороги Р-23 в Пушкиногорском районе Псковской области. Машины столкнулись в районе деревни Новгородка. МЧС сообщило о 12 пострадавших, в том числе восьми детях. По информации МВД, пострадавших 17, среди них 13 детей.
В МЧС рассказали, что автобус был рейсовым и вез детей на экскурсию в Псков. По информации ведомства, водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.
Следственный комитет начал проверку после аварии на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ее контролирует прокуратура. В СК допустили, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа грузовика на встречную полосу. В сообщении прокуратуры говорится, что столкновение все-таки произошло.
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