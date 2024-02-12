В Псковской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком

Фото: МЧС России

В Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба МЧС России. Водитель автобуса пытался не допустить столкновения и съехал в кювет.

По данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе восемь детей. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о 17 пострадавших, среди которых 13 детей.

Пострадавших госпитализировали, на месте аварии работают 22 специалиста и семь единиц техники. Отмечается, что автобус и фура столкнулись рядом с деревней Новгородка, на 379-м км трассы Р-23.

Утром 12 февраля ДТП с участием детей произошло также в Севастополе. В аварии пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

По данным МВД, 34-летний водитель Kia столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 23-летнего мужчины. После удара Volkswagen продолжил движение, врезался в автомобиль «Лада», выехал за пределы проезжей части и перевернулся.