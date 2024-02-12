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Путин назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян

Путин: наш безусловный приоритет — повышение доходов и качества жизни граждан
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин назвал приоритетом для властей повышение доходов и качества жизни россиян. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей», — цитирует Путина ТАСС.

Президент также сообщил о подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Путин уточнил, что документ охватит в том числе поддержку инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры и комплексное развитие населенных пунктов.

По словам Путина, сохранение устойчивости государственных финансов и те принципы обеспечения макроэкономической стабильности, которых придерживались в прошлые годы, «позволили так достойно проходить сегодняшние испытания».

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Согласно результатам опроса Superjob, почти половина респондентов-работников ожидают прибавки в 2024-м. Это самый высокий показатель за последние три года.

Исследование показало, что 49% опрошенных рассчитывают на повышение или индексацию в текущем году; 5% не ждут этого, потому что недавно получили прибавку, а 3% — потому что не так давно устроились.

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Среди работодателей 47% компаний в последний раз повышали или индексировали заработную плату менее чем полгода назад, 32% — полгода-год назад, еще 10% — один-два года назад.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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