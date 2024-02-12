Кремль прокомментировал ситуацию с обысками в Росавиации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопросы об обысках в Росавиации. Песков также добавил, что в Кремле не имеют права комментировать следственные действия.
«Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы, в данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать», — сказал Дмитрий Песков.
Ранее газета «Известия» сообщила, что ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода 59 самолетов за рубеж, возбуждены два уголовных дела.
Источники издания рассказали, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в центральный офис Росавиации к и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.
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